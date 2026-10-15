Конкурс профессионального мастерства «А ну-ка, девушки» берет свое начало в советское время. Тогда он проходил в формате телевизионной игры-конкурса. Представительницы рабочих специальностей соревновались в мастерстве, а вместе с тем проходили разные творческие испытания. Программа закрылась еще в 87 году прошлого столетия. Но теперь идею решили возродить. И впервые, спустя годы конкурс прошел в 2024 году. Теперь присоединилась и Рязанская область.