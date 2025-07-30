Российские военнослужащие в зоне СВО получили современную технику от ЛДПР. Партия передала на фронт беспилотники различных модификаций, средства радиоэлектронной борьбы и другое необходимое оборудование. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк благословил технику, направляемую в зону боевых действий. Священнослужители отметили, что такая помощь – это не только материальная поддержка, но и важный знак духовного единения с бойцами.