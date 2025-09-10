8 сентября 1941 года — произошло одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Вражеская сторона сбросила снаряды на Бадаевские склады Ленинграда. А затем окружила город плотным кольцом. С этого момента началась блокада, которая завершилась только спустя 872 дня. В дань памяти погибшим ленинградцам, на Скорбященском кладбище провели церемонию возложения цветов.