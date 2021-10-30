Каким новостям можно верить, а где самый настоящий фэйк. Если у вас нет ответа, то в этом выпуске «Связи поколений» мы расскажем, как это сделать

Так же вы узнаете:

— Пруф. На нём сидеть или его поджигать. Что же такое эти пруфы?

— Лайки, лойсы и фолловеры. Что это за звери и где они обитают?

Связь поколений — это совершенно новое шоу, в котором мы расшифруем современные сленговые выражения. Благодаря программе вы поймёте, что же значат такие слова, как «лол» или «изи», для чего нужны и как следовать трендам.