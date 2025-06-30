В Рязани продолжается подключение жилых домов к газораспределительным сетям в рамках программы догазификации. От жителей города поступило 636 заявок на бесплатное подведение газа к участкам. В рамках президентской программы газопроводы подведены к границам 410 домовладений, из которых 175 уже подключены к газовой сети, включая 43 дома, в которые газ пущен в текущем году. Возможностью компенсировать затраты на работы внутри участков и приобретение газового оборудования воспользовались 50 жителей Рязани.

Программа социальной газификации распространяется и на домовладения, расположенные на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), при условии соответствия установленным критериям. К ним относятся: расположение СНТ в границах газифицированного населенного пункта, наличие у владельца зарегистрированных прав собственности на дом и участок, а также наличие протокола общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.

Программа догазификации предусматривает меры социальной поддержки. Рязанцы могут компенсировать расходы на проектирование, прокладку и подключение сетей газопотребления в пределах границ земельного участка, на покупку и установку газового оборудования.

Компенсацию расходов могут получить:

— инвалиды,

— участники Великой отечественной войны,

— участники боевых действий, члены семей погибших в боевых действиях,

— многодетные семьи и одинокие родители,

— малоимущие граждане,

— участники СВО и члены их семей.

Получить консультацию по вопросам догазификации жители Рязани могут в АО «Рязаньгоргаз» по телефону 93-73-95 или по федеральному номеру Единого оператора газификации – 8 800 101 0004.

Подать заявку на догазификацию можно через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, портал Госуслуг, многофункциональные центры (МФЦ) или в офисе АО «Рязаньгоргаз».