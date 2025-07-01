АО «Рязаньгоргаз» сообщает о проведении планового технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) в многоквартирных домах (МКД) города Рязани. График проведения работ опубликован на официальном сайте компании.

Техническое обслуживание проводится с временной приостановкой газоснабжения. Продолжительность приостановки подачи газа напрямую зависит от оперативности предоставления доступа в квартиры сотрудникам газовой службы со стороны собственников жилья. «Рязаньгоргаз» призывает жителей Рязани ответственно отнестись к необходимости проведения технического обслуживания и своевременно обеспечить доступ в квартиры для проведения работ.

Основной целью проведения технического обслуживания является обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования в МКД. Своевременная проверка и устранение возможных неисправностей позволяют предотвратить утечки газа и возникновение аварийных ситуаций, обеспечивая безопасность всех жильцов.

В ходе технического обслуживания специалисты проведут визуальный осмотр газового оборудования, проверят герметичность соединений, работоспособность кранов и автоматики безопасности. При необходимости будет произведена чистка горелок, регулировка подачи газа и другие профилактические работы.

Для обеспечения комфорта горожан, «Рязаньгоргаз» предлагает разнообразные каналы для ознакомления с планом проведения технических мероприятий. В дополнение к информации на официальном сайте, актуальные сведения публикуются в официальном сообществе компании в социальной сети ВКонтакте. С целью оперативного уведомления жильцов газифицированных квартир, «Рязаньгоргаз» задействует систему SMS-оповещений. Также Управляющие компании размещают объявления на информационных стендах МКД.

Кроме того, жители Рязани могут воспользоваться онлайн-сервисом для выбора наиболее подходящего времени проведения работ, что позволяет адаптировать график под индивидуальные потребности.

«Плановое техническое обслуживание – это необходимая мера для поддержания газового оборудования в исправном состоянии и предотвращения возможных аварий», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.