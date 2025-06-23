Специалисты АО «Рязаньгоргаз» провели рейд по адресам, относящимся к «группе риска». Целью стало повышение безопасности использования газа в быту и предотвращение несчастных случаев, связанных с неисправным газовым оборудованием.

В рамках рейда сотрудники компании посетили дома потребителей, для которых самостоятельное поддержание газового оборудования в надлежащем состоянии затруднительно. Газовики провели внеплановое техническое обслуживание, выявили и устранили обнаруженные неисправности, а также предоставили подробные рекомендации по безопасной эксплуатации газовых приборов. Особое внимание уделялось проведению инструктажей по правилам пользования газом в быту и действиям в случае возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, специалисты газораспределительной организации посетили адреса, где в течение года были зафиксированы грубые нарушения правил пользования газом. С проживающими в данных квартирах гражданами были проведены профилактические беседы, направленные на повышение уровня ответственности и осознания потенциальных рисков.

«Безопасность потребителей – наш главный приоритет. Мы осознаем, что некоторые категории граждан нуждаются в особой поддержке и внимании. Поэтому «Рязаньгоргаз» на постоянной основе проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасного использования газа в каждом доме. Наша задача – не только выявлять и устранять неисправности, но и помочь людям осознать важность соблюдения правил безопасности», — отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.