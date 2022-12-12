Известный рязанский спортсмен, заслуженный мастер спорта России по дзюдо, победитель командного Чемпионата мира 2011, призер чемпионатов Европы и мира Михаил Пуляев стал гостем нового выпуска 3-го сезона молодежного проекта Росгвардии «Проверка на прочность».

Вместе с опытным инструктором, а также телеведущей Мариной Комиссаровой герой программы прошел тактическую подготовку в учебном центре Управления Росгвардии по Рязанской области.

Преодоление огненно-штурмовой полосы, стрельба из различного оружия, работа «щитовым» при штурме здания – вот что приготовили офицеры СОБР для известного спортсмена.