24 января в Рязанском Цирке состоялась премьера шоу «И100РИЯ» при участии народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных. Название выбрано не случайно — по сюжету, вместе с главными героями спектакля, зритель пройдёт по страницам 100-летней истории советского и российского цирка. Аскольд Запашный приоткрыл завесу тайны шоу, рассказал, как шла подготовка, и поведал о тонкостях представления.