В этом году в России отмечают 200 лет со Дня рождения одного из наиболее известных сатириков 19 века Михаила Салтыкова-Щедрина. Часть своей жизни писатель провел в Рязани. Здесь он дважды служил вице-губернатором и управляющим губернской Казенной палатой, что нашло отражение и в произведениях писателя. Об этом рассказывает новая выставка библиотеки имени Горького «Писал и служил, служил и писал».