В России движение волонтерских организаций берёт свое начало в 90-х годах прошлого века. Сейчас людей, которые помогают другим по зову сердца, а не ради денег или собственной выгоды, становится всё больше. В эфире программы «Городские встречи» мы пообщались с волонтером Анастасией Кременчугской о том, что побуждает человека к добровольческой деятельности, и как стать эковолонтером на Чёрном море.