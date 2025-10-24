В 2017 году открыли первый межзвёздный объект под названием Оумуамуа. За восемь лет в нашу солнечную систему прилетело ещё два таких межзвёздных объекта. Сотрудник обсерватории РГУ Вячеслав Жабин, поделился своими знаниями о них. Поговорим о Оумуамуа, комете Борисова и новом «госте» этого года — 3I/Atlas, а также обсудим самые смелые гипотезы об их происхождении.