“Картины Милы Маркеловой проще всего сравнить с рассказами Михаила Зощенко. Алгоритм у обоих авторов практически один и тот же – поставив перед обществом метафизическое зеркало, вынудить публику заглянуть в глубины самих себя, увидеть «дно» или изнанку нашего коллективного бессознательного и решить, есть ли у нас шанс изменить собственный менталитет на более рациональный и тем самым принять «цивилизованные» правила игры, или же мы достигли предела эволюции”. Так о творчестве Милы Маркеловой выразился арт-критик Игорь Дудинский. Возможность заглянуть в это метафизическое зеркало появилась и у жителей нашего города. В картинной галерее “Виктор Иванов и земля Рязанская” открылась персональная выставка художница.