Начало учебного года не за горами. Поэтому одной из тем заседания регионального правительства стала подготовка школ и детских садов к 1 сентября. Губернатор Павел Малков обратил внимание, что нужно приводить в порядок не только здания, но и прилегающую территорию и подъездные пути. А главным поручением стала установка парковок для велосипедов и самокатов около учебных заведений. Еще одна тема заседания правительства — создание Молодежного кадрового центра.