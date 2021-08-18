«Водоканал города Рязани» сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе 18 августа с 20:00 до 19 августа 08:00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

– ул. 1-е Бутырки;

– ул. 2-е Бутырки;

– ул. 3-и Бутырки;

– ул. 1-й район пос. Борки;

– ул. 2-й район пос. Борки;

– ул. 3-й район пос. Борки;

– ул. 4-й район пос. Борки;

– ул. 5-й район пос. Борки;

– ул. 6-й район пос. Борки;

– ул. 7-й район пос. Борки;

– ул. 8-й район пос. Борки;

– ул. 9-й район пос. Борки;

– ул. 10-й район пос. Борки;

– ул. 11-й район пос. Борки;

– ул. 12-й район пос. Борки;

– ул. Каширина;

– ул. Павлова;

– ул. Первомайский проспект, д. 9, д. 13, д. 21/24, д. 22б, д. 23/7, д. 24 корп. 1, д. 32, д. 33, д. 34, д. 40, д. 40 корп. 1;

– ул. Пожалостина;

– ул. Семинарская,

– ул. поселок Шпалозавод пос. Борки;

– ул. Солнечная;

– ул. Сенная;

– ул. Кудрявцева;

– ул. 1-й Мопровский тупик;

– ул. 1-я Железнодорожная;

– ул. 1-я Линия;

– ул. 10-я Линия;

– ул. 11-я Линия;

– ул. 12-я Линия;

– ул. 14-я Линия;

– ул. 2-й Мопровский переулок;

– ул. 2-я Железнодорожная;

– ул. 2-я Линия;

– ул. 3-й Мопровский переулок;

– ул. 3-я Линия;

– ул. 4-я Линия;

– ул. 5-я Линия;

– ул. 6-я Линия;

– ул. 7-я Линия;

– ул. 8-я Линия;

– ул. 9-я Линия;

– ул. Весенняя;

– ул. Вокзальная;

– ул. Высоковольтная;

– ул. Гагарина, д. 11, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 34;

– ул. Дзержинского;

– ул. площадь Дмитрова;

– ул. Дорожный переулок;

– ул. Ленинского Комсомола;

– ул. Октябрьский городок;

– ул. Осипенко;

– ул. Островского (полностью), д. 51а;

– ул. Прудный переулок;

– ул. Пушкина;

– ул. Семена Середы;

– ул. Стройкова, д. 11, д. 96;

– ул. Татарская, д. 14, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 29/44, д. 33, д. 43, д. 47;

– ул. Татарский переулок;

– ул. Троллейбусный переулок;

– ул. Шевченко;

– ул. профессора Никулина;

– ул. Димитрова;

– ул. 1-я Мая;

– ул. 1-й Индустриальный переулок;

– ул. 1-й Озерный переулок;

– ул. 1-я Красная;

– ул. 2-й Дачный переулок;

– ул. 2-й Озерный переулок;

– ул. 2-я Красная;

– ул. 3-й Озерный переулок;

– ул. 4-й Озерный переулок;

– ул. 5-й Озерный переулок;

– ул. Бирюзова;

– ул. Бронная;

– ул. Весенняя пос. Канищево;

– ул. Вишневая;

– ул. Вишневый переулок;

– ул. Дачная;

– ул. Дачная пос. Канищево;

– ул. Дорожная пос. Канищево;

– ул. Заречная;

– ул. Интернациональная;

– ул. Карла Маркса;

– ул. Княжье поле;

– ул. Колхозная пос. Канищево;

– ул. Колхозная пос. Семчино;

– ул. Космонавтов;

– ул. Культуры;

– ул. Ленпоселок пос. Канищево;

– ул. Луговая;

– ул. Луговая пос. Канищево;

– ул. Луковская;

– ул. Магистральная;

– ул. Медицинская;

– ул. Молодежная;

– ул. Молодцова;

– ул. Новая пос. Канищево;

– ул. Новикова-Прибоя;

– ул. Новостройка;

– ул. Озерный проезд;

– ул. Октябрьская;

– ул. Пирогова;

– ул. Полевая пос. Канищево;

– ул. Преображенская;

– ул. Прижелезнодорожная;

– ул. Призаводская;

– ул. Промышленная;

– ул. Садовая пос. Недостоево;

– ул. Садовая пос. Канищево;

– ул. Свободы пос. Семчино;

– ул. Северная;

– ул. проезд Шабулина;

– будет снижена подача холодной воды в Советском районе.