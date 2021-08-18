«Водоканал города Рязани» сообщает, что в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе 18 августа с 20:00 до 19 августа 08:00 будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
– ул. 1-е Бутырки;
– ул. 2-е Бутырки;
– ул. 3-и Бутырки;
– ул. 1-й район пос. Борки;
– ул. 2-й район пос. Борки;
– ул. 3-й район пос. Борки;
– ул. 4-й район пос. Борки;
– ул. 5-й район пос. Борки;
– ул. 6-й район пос. Борки;
– ул. 7-й район пос. Борки;
– ул. 8-й район пос. Борки;
– ул. 9-й район пос. Борки;
– ул. 10-й район пос. Борки;
– ул. 11-й район пос. Борки;
– ул. 12-й район пос. Борки;
– ул. Каширина;
– ул. Павлова;
– ул. Первомайский проспект, д. 9, д. 13, д. 21/24, д. 22б, д. 23/7, д. 24 корп. 1, д. 32, д. 33, д. 34, д. 40, д. 40 корп. 1;
– ул. Пожалостина;
– ул. Семинарская,
– ул. поселок Шпалозавод пос. Борки;
– ул. Солнечная;
– ул. Сенная;
– ул. Кудрявцева;
– ул. 1-й Мопровский тупик;
– ул. 1-я Железнодорожная;
– ул. 1-я Линия;
– ул. 10-я Линия;
– ул. 11-я Линия;
– ул. 12-я Линия;
– ул. 14-я Линия;
– ул. 2-й Мопровский переулок;
– ул. 2-я Железнодорожная;
– ул. 2-я Линия;
– ул. 3-й Мопровский переулок;
– ул. 3-я Линия;
– ул. 4-я Линия;
– ул. 5-я Линия;
– ул. 6-я Линия;
– ул. 7-я Линия;
– ул. 8-я Линия;
– ул. 9-я Линия;
– ул. Весенняя;
– ул. Вокзальная;
– ул. Высоковольтная;
– ул. Гагарина, д. 11, д. 14, д. 14 корп. 1, д. 34;
– ул. Дзержинского;
– ул. площадь Дмитрова;
– ул. Дорожный переулок;
– ул. Ленинского Комсомола;
– ул. Октябрьский городок;
– ул. Осипенко;
– ул. Островского (полностью), д. 51а;
– ул. Прудный переулок;
– ул. Пушкина;
– ул. Семена Середы;
– ул. Стройкова, д. 11, д. 96;
– ул. Татарская, д. 14, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 29/44, д. 33, д. 43, д. 47;
– ул. Татарский переулок;
– ул. Троллейбусный переулок;
– ул. Шевченко;
– ул. профессора Никулина;
– ул. Димитрова;
– ул. 1-я Мая;
– ул. 1-й Индустриальный переулок;
– ул. 1-й Озерный переулок;
– ул. 1-я Красная;
– ул. 2-й Дачный переулок;
– ул. 2-й Озерный переулок;
– ул. 2-я Красная;
– ул. 3-й Озерный переулок;
– ул. 4-й Озерный переулок;
– ул. 5-й Озерный переулок;
– ул. Бирюзова;
– ул. Бронная;
– ул. Весенняя пос. Канищево;
– ул. Вишневая;
– ул. Вишневый переулок;
– ул. Дачная;
– ул. Дачная пос. Канищево;
– ул. Дорожная пос. Канищево;
– ул. Заречная;
– ул. Интернациональная;
– ул. Карла Маркса;
– ул. Княжье поле;
– ул. Колхозная пос. Канищево;
– ул. Колхозная пос. Семчино;
– ул. Космонавтов;
– ул. Культуры;
– ул. Ленпоселок пос. Канищево;
– ул. Луговая;
– ул. Луговая пос. Канищево;
– ул. Луковская;
– ул. Магистральная;
– ул. Медицинская;
– ул. Молодежная;
– ул. Молодцова;
– ул. Новая пос. Канищево;
– ул. Новикова-Прибоя;
– ул. Новостройка;
– ул. Озерный проезд;
– ул. Октябрьская;
– ул. Пирогова;
– ул. Полевая пос. Канищево;
– ул. Преображенская;
– ул. Прижелезнодорожная;
– ул. Призаводская;
– ул. Промышленная;
– ул. Садовая пос. Недостоево;
– ул. Садовая пос. Канищево;
– ул. Свободы пос. Семчино;
– ул. Северная;
– ул. проезд Шабулина;
– будет снижена подача холодной воды в Советском районе.