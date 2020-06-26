В Рязани набирает популярность очень интересный проект «магазин-барахолка» Твоя Полка». Это место, где можно не только покупать, но и продавать. О том, как заработать на вещах лежащих дома без дела или на своем творчестве смотрите в нашем репортаже.
В Рязани набирает популярность очень интересный проект «магазин-барахолка» Твоя Полка». Это место, где можно не только покупать, но и продавать. О том, как заработать на вещах лежащих дома без дела или на своем творчестве смотрите в нашем репортаже.
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