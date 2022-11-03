Букеты обычно преподносят партнерам по бизнесу, отцам, учителям и начальникам. Но так уж сложилось, что чаще их все же получают женщины. Поэтому, когда предстоит выбрать цветы для мужчины, возникает множество вопросов. На них дали ответы специалисты международной службы доставки цветов «Русский Букет», выручающей, если нужна оперативная доставка цветов в Казани, Москве или другом городе за пределами Рязанской области. Итак, обо всем по порядку.

Варианты растений, которые подойдут мужчине

Самыми популярными считаются герберы, гвоздики, орхидеи, лилии, каллы, хризантемы, розы, ирисы, подсолнухи и гладиолусы. Если событие не слишком масштабное, можно презентовать даже один цветок. Также будет уместен монобукет. В этом случае хорошо смотрятся крупные соцветия на длинных стеблях, оформленные в сдержанном классическом стиле.

Для руководителя лучше заказать VIP-букет, подготовленный флористом с учетом возраста, статуса получателя и повода. Цветочный подарок для папы должен быть шикарным и мужественным одновременно, с количеством стеблей не менее семи. В качестве памятного дополнения используйте открытку или топпер — они еще долго будут напоминать родному человеку о приятных моментах. Для педагога подойдет строгий букет вертикальной формы, а также можно вручить ему композицию в корзине.

Наиболее подходящие расцветки

Нежные пастельные тона уместны в женских презентах, поскольку они отождествляются с романтичностью и утонченностью. А в тех, которые предназначены для мужчин, используются насыщенные глубокие оттенки красного, фиолетового, сиреневого, желтого и оранжевого цветов.

Решаем: в упаковке или без нее

Допустимы оба варианта — все зависит от личных предпочтений. Покупая готовый букет с упаковкой, следует обратить внимание на отсутствие рюшей, страз и подобных элементов декора. Подарок, предназначенный для мужчины, должен быть оформлен строго и лаконично.

Определяемся с формой

Четкие очертания, тип конуса или пирамиды — символ силы и достижений. Мастера сервиса «Русский букет» также предлагают купить композицию в шляпной коробке или корзине, а также необычный подарок — съедобный букет.

Несмотря на некоторые тонкости, выбрать флористический сюрприз для мужчины совсем не сложно. Долой стереотипы — цветы могут порадовать не только женщин.