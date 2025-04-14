Специалисты компаний «Рязаньгоргаз», «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Газпром межрегионгаз Рязань» провели интерактивный урок, посвященный газовой безопасности в МБОУ «Школа № 76 имени Н.Н. Чумаковой».

В ходе занятия эксперты рассказали детям об этапах добычи природного газа, его свойствах и широком спектре применения. Особое внимание было уделено правилам эксплуатации газовых приборов и мерам безопасности при использовании в быту природного газа. Ребята выучили алгоритм действий при обнаружении запах газа, узнали, что такое угарный газ, почему он опасен для человека и как не допустить отравления.

Специалисты презентовали школьникам онлайн-проект «Школа безопасного газа для Серого волка», в рамках которого все желающие могут пройти увлекательный тест по правилам газовой безопасности, закрепив полученные знания на специальном ресурсе безопасныйгаз.рф.

Всем 300 ученикам, принявшим участие в мероприятии, газовики вручили памятные подарки: магниты и расписание уроков с правилами газовой безопасности, а также красочную книгу «Секреты природного газа» для школьной библиотеки. В завершении урока газовики организовали для детей фотосессию с «газовой» атрибутикой.