В Рязани состоялся форум, посвященный роли женщины в современном обществе. «Женщина. Лидер. Личность» — так называлось мероприятие, собравшее экспертов из разных областей и обычных женщин, организованное партией «Новые люди». Вместо официальных речей участницы делились личным опытом, задавали вопросы и искали ответы вместе. Формат дружеской беседы оказался очень востребованным и позволил обсудить самые разные темы.