Банк России в первом квартале выявил три компании, в чьей работе отмечены признаки нелегальной деятельности. Они внесены в предупредительный список на сайте регулятора, информация передана в правоохранительные органы. Компании работали в трех городах региона: Рязани, Сасове и Скопине. Фирмы, которые были представлены в областном центре и в Сасове, заявляли в названии, что они действуют как микрокредитные компании, на самом деле представляли собой ООО, в реестр МФО они не входили. В Скопине нелегальные займы выдавали в точке по ремонту и скупке телефонов. При этом выдавать деньги под залог вещей могут только ломбарды, фирма же такого статуса не имела. В предупредительном списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке уже более 9,8 тысяч компаний. Большинство их них не имеет территориальной привязки, так как они действуют онлайн. Нелегалы, перебираясь в интернет, активно пользуются тем, что потребители все чаще предпочитают получать услуги дистанционно. Прежде чем заключить договор, следует проверить, имеет ли компания право оказывать финансовые услуги.