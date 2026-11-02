Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Рязаньгоргаз» с начала 2026 года проверили более 405 тысяч квартир и частных домов в рамках планового техобслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО). Только в областном центре работы охватили свыше 202 тысяч адресов, особое внимание было уделено домам с длительным сроком эксплуатации и районам с высокой долей старого жилого фонда.

Техобслуживание ВДГО – обязательная мера профилактики, которая позволяет вовремя выявить утечки газа, неисправности оборудования, нарушения вентиляции и тяги в дымоходах. Своевременная диагностика снижает риски аварий и обеспечивает безопасную эксплуатацию газовых приборов в жилых помещениях.

Техобслуживание ВДГО включает осмотр газового оборудования, проверку герметичности соединений, контроль тяги в вентиляционных и дымовых каналах, регулировку горелок и проверку автоматики безопасности.

С начала года 16,4 тысяч потребителей не допустили газовиков к проведению осмотра, что повышает риск появления утечек газа, отравления угарным газом, возникновения пожара или взрыва.

Узнать дату планового ТО можно на сайтах газораспределительных организаций. «Газпром газораспределение Рязанская область» обслуживает районы Рязанской области, «Рязаньгоргаз» работает на территории города Рязани.

До конца года газовики проверят еще 214 тысяч адресов, а также проведут дополнительные проверки в домах, куда не удалось попасть в плановые даты.