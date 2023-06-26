С 1 июля посещение территории Окского государственного заповедника станет платным. Об этом информирует сайт заповедника. Размер входного билета составит 160 рублей с одного человека. От платы за посещение освобождены инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и их сопровождающие, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан, дети дошкольного и школьного возраста, малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, пенсионеры, многодетные родители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, члены семей и близкие родственники лиц, проживающих на территории заповедника. Гостям заповедника напоминают, что пройти на объекты, расположенные на центральной усадьбе, можно через КПП посёлка Брыкин Бор; на объекты, расположенные на туристических стоянках № 3 и № 4 — через КПП посёлка Брыкин Бор либо по водному маршруту по реке Пра. В других местах проход на территорию заповедника считается нарушением режима охраны и влечёт административную ответственность.

Стоянка автотранспорта на территории заповедника осуществляется на специально отведенных местах. Парковка осуществляется на свободное место. Передвигаться на автомототранспорте по территории Заповедника разрешается только по дороге с твердым покрытием.