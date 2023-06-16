С начала 2023 года в Рязанской области свыше 2,5 тысяч семей получили ежемесячную компенсацию на питание с молочной кухни для детей до 3 лет. Об этом сообщает Социальный Фонд. Выплату производят на каждого ребенка, оформить ее могут родители, опекуны, усыновители, а также бабушка или дедушка. Обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, следует в клиентскую службу ОСФР по Рязанской области, либо в МФЦ. Заявление может быть представлено в электронном виде через личный кабинет на портале Госуслуг.

Необходимые документы для назначения пособия: свидетельство о рождении детей; документы, подтверждающие проживание (работу) на загрязненной территории с указанием периода; документы о совместном проживании получателя и ребенка. Компенсация выплачивается с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Размер компенсации на детей в возрасте до 1 года составляет 775 рублей в месяц, на детей в возрасте от 2 до 3 лет — 674 рубля.