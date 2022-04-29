При одном лишь упоминании Индии в голове возникают вполне экзотические ассоциации: красивые женщины в национальных украшениях и ярких сари, ароматы благовоний и специй, вкуснейший чай — и все это окутано сказочным флером древней мудрости, знаний, передающихся из поколения в поколение. Сейчас путешествия затруднительны, но прикоснуться к волшебному миру Индии, да еще и унести кусочек к себе домой, вполне возможно. Весь апрель — и до середины мая — в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» работает выставка-продажа товаров из Индии.