Уровень водоемов в Рязанской области растет с каждым днем. Больше всего отметку выше нуля гидрологического поста пока превысила река Ранова в селе Троица. По сообщению регионального МЧС ее уровень сейчас чуть больше трех метров. На втором месте Проня в черте населенного пункта Быково. Река уже поднялась на 230 сантиметров. В отстающих пока Ока в центре Рязани. Воды стало больше лишь на 20 сантиметров. Но вот Лесопарк и ВДНХ уже вовсю готовят к предстоящему половодью.