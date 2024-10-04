Продюсерский центр Влада Гончарова второй раз привозит в Рязань цирковую программу. Первый раз это был проект «Балаган», а теперь шоу фонтанов «Принц цирка». Оно в нашем городе впервые. В чем уникальности проекта, как создать завораживающее водное шоу на арене цирка, и как приручить царя зверей — Анастасии Арндт рассказал руководитель проекта шоу фонтанов «Принц цирка» и дрессировщик львов Владислав Гончаров.
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