8 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники специальных отрядов быстрого реагирования Росгвардии. С момента образования отрядов прошло уже больше четверти века, но аббревиатура СОБР накрепко засела в подсознании россиян как синоним защиты от преступников любого уровня. В преддверии даты наша съемочная группа заглянула в учебный центр, где офицеры СОБР проходят подготовку.