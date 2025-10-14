В беседе с заместителем прокурора Рязанской области Екатериной Банниковой поговорили о правовых аспектах и эксплуатации питбайков. Рассмотрели основные нарушения, а также вопросы ответственности. Представитель надзорного ведомства дала важные предостережения, подчеркнув необходимость соблюдения законодательства для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.
