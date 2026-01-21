Пока одни следят за спортивными баталиями на льду или поле, другие ценят тишину и глубину интеллектуального поединка. О том, как в Рязанской области развивают стратегические игры — от древнего го до традиционных нард, — рассказала президент Регионального отделения Федерации Го и федерации нард Рязанской области Вероника Федотова. По её словам, главная задача — не просто научить правилам, а воспитать логическое мышление, терпение и уважение к многовековым традициям Востока и Кавказа, которые несут в себе эти игры.