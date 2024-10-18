Шоу фонтанов «Принц цирка», уникальный проект продюсерского центра Влада Гончарова, впервые на арене Рязанского цирка. В нашем эфире уже выходили интервью с самим Владом Гончаровым, продюсером и дрессировщиком львов, а также с ведущим акробатом представления Тимуром Гончаровым. И вот на очереди еще одна интересная беседа. Кристина Бочкарёва пообщалась с дрессировщиками попугаев, Александром и Дарией Оноприенко. Кстати, эти пернатые — одна из изюминок представления.