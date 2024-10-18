«Эта игра простотой своих правил превосходит шахматы, не уступая им богатством фантазии. Правила её так изящны, органичны и строго логичны, что если где-то во Вселенной существуют другие разумные формы жизни, они почти наверняка играют в неё», так об игре под названием Го говорил великий шахматист Эммануил Ласкер. Сама игра родом из Китая. Но сейчас для того, чтобы научиться в неё играть, не обязательно ехать в далёкую страну — Федерация есть и в Рязани, а обучают игре в Го в более чем двадцати школ региона.