Первая «Зарядка с чемпионом» в Рязани прошла в 2015 году, провёл её чемпион межрегиональных и всероссийских турниров Максим Цирюльков. Тогда прошла она на небольшой сцене на улице Павлова. С годами проект разрастался, и через него прошли больше тридцати пяти тысяч человек. А в этом году, при поддержке Росмолодёжь.Гранты и в Год единства народов России, прибавил в масштабе.