Почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Рязани три года назад, 11 сентября 2023 года указом президента страны Владимира Путина. Оно присваивается городам, жители которых в годы Великой Отечественной войны проявили массовый трудовой героизм, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, а также внеся значительный вклад в достижение Победы.