Нашли родственников погибшего бойца Великой Отечественной. В октябре во Владимирской области поисковики подняли самолет. Управлял им уроженец Рязанской области Матвей Теплицын. его останки теперь захоронят в родном селе Берёзово Шиловского района.

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