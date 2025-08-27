Рязанский боксёр Святослав Тетерин показал яркий результат на чемпионате России, прошедшем в Екатеринбурге, где собрались сильнейшие спортсмены страны. Мастер спорта международного класса пробился в полуфинал, проведя несколько впечатляющих боев. Несмотря на спорное решение судей, отдавших победу сопернику, выступление Тетерина стало одним из самых заметных событий чемпионата.
