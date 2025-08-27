Не хлебом единым — цитата из Библии, которую слышал каждый из нас. Не только материальное, но и духовное в жизни человека вАжно. Так и творчество поэтов, художников, артистов в годы Великой отечественной войны для солдат и офицеров было «вторым хлебом». В том числе поэзия Сергея Есенина была источником поддержки, вдохновения и силы. В память об этом в Рязанской библиотеке имени Горького открыли выставочный проект «Свет строк есенинских, дошедших до Берлина…»