Более 500 героев, 200 из которых реальные исторические лица, это, конечно, о романе-эпопее «Война и мир», над которым Лев Толстой работал почти 7 лет. И чтобы произведение было исторически точным, автор изучал бесчисленное множество трудов историков, читал воспоминания русских и французских солдат, мемуары Наполеона Бонапарта, журналы и газеты тех лет. Узнать подробнее о проведенной работе можно на новой выставке «Мозаика» в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.