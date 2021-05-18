“Развитие современного общества невозможно без научных достижений, воплощенных в новейших технологиях. Это одна из важнейших составляющих национального богатства страны, мощный ресурс экономических преобразований, эффективный инструмент повышения качества жизни людей”, – заявил глава региона Николай Любимов, открывая торжественную церемонию вручения наград премии имени Владимира Уткина, великого рязанского ученого. Церемония особенная – в прошлом году из-за эпидемиологических условий вручение не состоялось, поэтому сегодня награждали лауреатов по итогам сразу двух лет.