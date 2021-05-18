С начала весны по всему городу прошли многочисленные субботники, в рамках которых простые рязанцы, представители организаций, предприятий и бизнеса приводили в порядок улицы и места общественного пользования. Поддерживать порядок и благоустраивать городские пространства в остальное время – задача, которую преследуют не только администрация и городские службы. Ответственность за близлежащие территории лежит на так называемых хозяйствующих субъектах – это магазины, частные клиники и другие организации. Подходят к этой задаче, надо сказать, все по-разному.