В парке Советско-Польского братства по оружию неизвестные хулиганы повредили несколько экспонатов военной техники времен Великой Отечественной войны. Особенно пострадал гусеничный путеукладчик, зенитно-ракетный комплекс Стрела 10 и танк Т-72.