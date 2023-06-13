Победой рязанской сборной завершились Чемпионаты МВД России по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов — 75 команд из территориальных подразделений органов внутренних дел и образовательных организаций МВД России со всей страны. В заключительный день соревнований команда УМВД России по Рязанской области выиграла смешанную эстафету среди территориальных органов внутренних дел, Чемпионат МВД России по служебному биатлону во второй группе и заняла общекомандное первое место по легкоатлетическому кроссу.