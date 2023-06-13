В Рязани участникам специальной военной операции из числа сотрудников Росгвардии вручили государственные награды. Церемония состоялась на базе ведомства. Начальник Управления Росгвардии по Рязанской области генерал-майор полиции Виктор Лачев поблагодарил сотрудников ОМОН «Вятич», СОБР «Коловрат» и военнослужащих ведомства за мужество, профессионализм и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского и служебного долга. Указом Президента России 7 сотрудников и военнослужащих регионального Управления Росгвардии были отмечены государственными наградами, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Жукова и медалями «За отличие в охране общественного порядка».