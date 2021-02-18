Практически ежедневно в Рязанской области мошенники с помощью телефонной (мобильной) связи и сети Интернет пытаются обмануть граждан и похитить их денежные средства.

С начала 2021 года до середины февраля возбуждено 83 уголовных дела по фактам хищений с использованием телефонной связи или с помощью сети интернет. За этот период со счетов потерпевших похищено более 8 с половиной миллионов рублей.

По ряду уголовных дел на сегодня уже установлены лица, причастные к хищениям. В настоящее время 7 человек, причастных к дистанционным хищениям, привлекаются к уголовной ответственности.

В основном хищения были совершены, когда злоумышленники, звоня по телефону, представлялись сотрудниками службы безопасности банка. В таких случаях мошенники сообщают о несанкционированной операции, а затем, якобы, чтобы обезопасить сбережения, выманивают сведения о банковской карте и просят следовать их указаниям. Получив необходимые данные, злоумышленники получают доступ к счету и обнуляют его.

Уважаемые рязанцы!

УМВД России по Рязанской области напоминает простые правила, как обезопасить себя от преступных посягательств. Ознакомьтесь с ними, действуйте спокойно и не дайте мошенникам шанс Вас обмануть.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА:

– введение в заблуждение гражданина посредством телефонной связи под предлогом покупки товара через объявление в сети Интернет, либо желания воспользоваться оказываемой услугой.

– смс-сообщение от имени банка, либо телефонного звонка лица, представившегося работником банка, с информацией о блокировке банковских карт или с иной негативной информацией.

– обман по телефону: требование выкупа или взятки за якобы освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего то или иное преступление.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ:

При необходимости покупки или продажи имущества через объявление в сети Интернет, постарайтесь не перечислять денежные средства в виде предоплаты, лично не убедившись о наличии данного имущества и необходимых на него документов, при этом по телефону ни в коем случае нельзя сообщать личные данные своей карты и одноразовые пароли, в том числе совершать какие-либо операции через банкоматы «под диктовку» другого лица. Получив SМS-сообщение с незнакомого номера о том, что на Ваш счет поступил платеж, немедленно проверьте баланс.

Обращайте особое внимание на абонентские номера, с которых приходят SМS-сообщения или телефонные звонки от лиц, представившихся работниками банка. Злоумышленники при этом используют стандартные 11-тизначные номера операторов сотовой связи, также имеют случаи использования злоумышленниками федеральных многоканальных номеров – 8-800-ххх-хх-хх.

В связи с этим, необходимо обязательно сверять номера телефонов, с которых поступают SМS-сообщения или телефонные звонки с указанными номерами в официальной информации банков. Повторяем, что ни в коем случае нельзя сообщать личные данные своей карты и одноразовые пароли, в том числе совершать какие-либо операции через банкоматы «под диктовку» по телефону, с якобы сотрудниками банка.

При поступлении звонка от неизвестного лица на мобильный (стационарный) телефон о проблемах близких людей, не впадайте в панику, необходимо любым способом связаться с тем, о ком идет речь. Если с незнакомого номера с Вами начинает разговаривать родственник, но при этом у Вас есть сомнение, что звонивший действительно ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его настоящий мобильный телефон. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.

При выполнении указанных простых правил, Вы не станете жертвами преступлений, совершаемых злоумышленниками. Будьте бдительны. Проинструктируйте по рекомендациям, как не стать жертвой злоумышленников, пожилых родных и близких.

Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102/112 – для мобильных операторов) или по телефону дежурной части УМВД России по Рязанской области (4912) 27-08-60.