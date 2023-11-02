Производителям социально значимых продуктов запретили произвольные объемы фасовки товаров. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. То есть теперь запрещено продавать яйца в упаковках по девять штук или молоко объемом от 920 до 985 миллилитров. «Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость», — говорится в сообщении.
Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, вермишели, сахара, соли, муки, риса, пшена, черного чая и иных продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать фиксированные значения количества названного товара», — объяснили в ведомстве. По новым правилам тот, кто намерен следовать ГОСТу, должен фасовать свою продукцию в упаковку весом 500, 1000 или 2000 г, производитель молока — в тары 200, 250, 500, 1000 или 2000 мл. «Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров», — заверили в Генпрокуратуре.