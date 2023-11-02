Производителям социально значимых продуктов запретили произвольные объемы фасовки товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. То есть теперь запрещено продавать яйца в упаковках по девять штук или молоко объемом от 920 до 985 миллилитров. «Практика прокурорского надзора свидетельствует, что нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость», — говорится в сообщении.