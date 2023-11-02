Эксперты ЦИАН подвели итоги октября 2023 г. на вторичном рынке недвижимости крупных (от 500 тыс. человек) городов России. В выборку вошли 37 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Сочи, Московская и Ленинградская области. Средние цены кв.м. на вторичном рынке РФ в октябре выросли на 1,8%. Рост цен не только сохранился, но и ускорился.Спрос на вторичном рынке снизился относительно локальных максимумов середины августа (на 10%), но пока что он выше показателей в период до ажиотажного спроса. В целом по крупным городам выбор на рынке продолжает снижаться, однако темпы замедлились.«Уже по итогам сентября-октября заметно смещение спроса со вторичного рынка в сегмент новостроек за счет разрыва в ипотечных ставках между двумя этими сегментами. Вероятно, в ближайшее время ипотека на вторичном рынке подорожает еще сильнее — ЦБ вновь повысил ключевую ставку, – комментирует Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитика. – Рост цен на рынке в силу инерции пока что сохраняется, однако в ближайшее время вероятно увеличение доли лотов, где продавцы готовы предоставлять скидки, что приведет к стагнации средних цен на сегодняшних уровнях. В недавно сданных новостройках, где выше конкуренция за покупателя с первичкой, стоит ожидать и снижения цен».