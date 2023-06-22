Депутаты Госдумы приняли закон, который приравнивает военную службу по призыву к индивидуальным достижениям при поступлении в вузы. Закон одобрили в окончательном третьем чтении. Документ также содержит и норму о льготах на поступлении в университеты для участников спецоперации на Украине.

Теперь вузы будут вправе сами устанавливать количество дополнительных баллов за индивидуальное достижение. Максимум — 10. Помимо военной службы по призыву, в список индивидуальных достижений также вошли: прохождение военной службы по контракту, прохождение военной службы в период мобилизации в вооруженных силах РФ, пребывание в добровольческих формированиях в ходе специальной военной операции. Напомним, что в России есть целый перечень индивидуальных достижений, которые университеты учитывают при приеме абитуриентов. Наличие таких достижений повышает шансы на поступление, особенно в том случае, если баллы на ЕГЭ оказались ниже ожидаемых. В список индивидуальных достижений входят аттестат с отличием, волонтерство, хорошо написанное итоговое сочинение, олимпиады школьников, значок ГТО, спортивные достижения и другие.

Новый закон еще не подписан президентом и пока не вступил в силу. Это значит, что для поступающих в 2023 году он действовать не будет.