Сотрудник Росгвардии спас на пожаре семью в Рязанской области. В городе Сасово Рязанской области cотрудник местного подразделения вневедомственной охраны сержант полиции Максим Ярошевский, проезжая по улице Полетаева, заметил, что из-под крыши одного из частных домов пробиваются языки пламени и клубы дыма. Оценив ситуацию, росгвардеец немедленно сообщил о случившемся в пожарную часть, а сам бросился стучать в окна и двери дома, чтобы разбудить возможно находящихся в нем людей. Оказалось, что в доме проживала семья из трех человек.До приезда пожарных сотрудник Росгвардии помог супругам и их 8-летней дочери выбраться из задымленного помещения, вынести вещи первой необходимости, а также выгнать их автомобиль с придомовой территории. По прибытию пожарного расчета МЧС росгвардеец оказывал помощь в тушении, в результате чего пожар был ликвидирован. Бдительного росгвардейца представят к награде.