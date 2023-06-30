8 компаний Рязанской области приняли участие в «бизнес-миссии» в ЮАР. Главным событием визита стала биржа контактов, в ходе которой рязанские компании провели порядка 50 В2В переговоров с 23 потенциальными партнерами из ЮАР. Достигнуты предварительные договоренности, в числе ключевых:

National Glass Distribution и «Ренессанс-Проект»: о продолжении переговоров о поставке ребристого стекла, которого еще нет на рынке ЮАР;

Numolux Group и Елатомский приборный завод : о продолжении переговоров о продвижении медицинского оборудования на рынок ЮАР;

XQL Management Consulting и «Химпластсервис»: о сотрудничестве в открытии филиала российской компании на рынке ЮАР;

McNaughtans и «Химпластсервис»: о сотрудничестве в поставках поролона для производства кресел для автомобильной отрасли;

SSEM Mthembu Medical и Елатомский приборный завод: о поставке образцов и продолжении обсуждения сотрудничества в дистрибуции медицинских товаров

На данный момент ожидается заключение 5 экспортных контрактов по итогам работы бизнес-миссии.