Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора на территории Рязанской области выявлены факты оформления в ФГИС «Меркурий» ветеринарных сопроводительных документов на животноводческую продукцию и корма с авансовыми датами выработки, то есть “из будущего”. По сопроводительным документам мёд из Пронского района был выработан в августе 2023 года, а комбикорма из Сараевского района изготовлены в июле текущего года. Аналогичные случаи зарегистрированы также в Спасском районе. Стоит отметить, что производство продукции с авансовыми датами выработки не обеспечивает подтверждение соответствия и безопасности подконтрольной продукции и нарушает принцип прослеживаемости. По факту выявленных нарушений виновным лицам Управлением Россельхознадзора объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и за критические ошибки, допущенные при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, учетные записи уполномоченных лиц организаций были заблокированы.