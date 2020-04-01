На территории Рязанской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники Управления МВД России по Рязанской области бдительно следят за соблюдением гражданами мер всеобщей самоизоляции на территории региона. Согласно Распоряжению Губернатора Рязанской области от 30 марта 2020 г. № 101-рг, жителей и гостей области обязуют не покидать места жительства, за исключением случаев крайней необходимости, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью или иной прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту приобретения товаров первой необходимости, месту осуществления деятельности (работы), которая на период карантина не приостановлена, выгул домашних животных на территории, не превышающей 100 метров от места проживания, а также вынос мусора к ближайшему месту накопления отходов. Если же причина нахождения человека в общественном месте не соответствует предъявленным требованиям, то в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Патрулирование общественных мест, таких как парки, скверы, детские и спортивные площадки, дворы, автостоянки, кладбища, а также прилегающие к зданиям территории, где несмотря на запрет продолжают гулять рязанцы, полицейские осуществляют ежедневно на всей территории области.

Сотрудники полиции, оснащенные необходимыми индивидуальными средствами защиты, а именно медицинскими масками и перчатками, информируют каждого замеченного на территории парка и другого общественного места гражданина о необходимости соблюдения мер самоизоляции, после чего оформляют ему предписание с указанием его персональных данных, места жительства и номера сотового телефона. В бланке ставится подпись гражданина о том, что он информирован о невозможности дальнейшего пребывания и нахождения в общественном месте. После составления документа полицейские вручают гражданину отрывную часть бланка, где на обратной стороне расписаны правила по соблюдению мер безопасности в период всеобщей самоизоляции.

К нарушителям полиция будет применять жесткие меры в виде привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

В случае отказа гражданина выполнить законное требование полицейского и покинуть территорию общественного места в отношении него будет составлен протокол по ст.19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Только в Рязани менее, чем за сутки сотрудники полиции обнаружили более сотни рязанцев, нарушающих запрет на посещение парков, скверов и других прогулочных зон. Больше всего нарушителей самоизоляции полицейские выявили на территории парков.

Руководство УМВД России по Рязанской области лично принимает участие в мероприятиях по выявлению граждан, нарушивших режим самоизоляции, и разъяснению им мер предосторожности на период карантина, а также проверяет несение службы усиленных нарядов полиции. Так, руководители рязанской полиции на постоянной основе в разное время суток выезжают в общественные места, где предположительно без особой необходимости могут находиться граждане, и разъясняют им, что своим присутствием рязанцы не только подвергают свою жизнь и здоровье опасности, но и нарушают закон, за что предусмотрена как административная, так и в определенных случаях уголовная ответственность.

Кроме того, руководство регионального Управления МВД проверило работу комплексов дистанционного обращения граждан в органы внутренних дел «Гражданин и полиция», включающих в себя систему видеонаблюдения в различных общественных местах города. В связи с ужесточением контроля по соблюдению мер безопасности граждан на период карантина полицейскими ведется усиленная целенаправленная работа: благодаря камерам видеонаблюдения с системой распознавания лиц, которыми оснащены данные комплексы, полицейские без труда выявляют правонарушителей, устанавливая их личности.

Такие меры, предпринимаемые сотрудниками рязанской полиции, необходимы исключительно для сохранения жизни и здоровья граждан.

Мероприятия по усиленному патрулированию полицейскими улиц и парковых зон продолжатся на всей территории области.